Bosnia-Croazia: dichiarazioni presidente Grabar-Kitarovic in Israele suscitano condanna Sarajevo (2)

- Secondo Dzaferovic, "Grabar-Kitarovic sta in questo modo dando il proprio sostegno alla politica che ha portato alla condanna per associazione per delinquere da parte della giustizia internazionale e questa politica rappresenta la vera fonte di instabilità e vero pericolo per la pace nella regione balcanica". Dzaferovic non è stato l'unico rappresentante politico bosniaco a condannare l'uscita di Grabar-Kitarovic. Il ministro della Sicurezza di Sarajevo Dragan Mektic ha detto che si tratta "dell'ultima di una serie di dichiarazioni irresponsabili, risibili e nebulose" del capo dello stato di Zagabria. "Grabar-Kitarovic - ha detto Mektic - se ne viene di tanto in tanto in Croazia con uscite stupide e ora vediamo che ha iniziato a farlo anche all'estero; invece di mantenere un livello alto, dice stupidaggini e, se non altro per il ruolo dello Stato indipendente croato durante la Seconda guerra mondiale, dovrebbe occuparsi molto di più della diffusione del fascismo in Croazia". (segue) (Zac)