Bosnia-Croazia: dichiarazioni presidente Grabar-Kitarovic in Israele suscitano condanna Sarajevo (3)

- Il rappresentante croato nella presidenza tripartita di Sarajevo Zeljko Komsic ha affermato che "la presidente della Croazia continua con le attività di propaganda che danneggiano la Bosnia-Erzegovina con menzogne brutali, ma quando si tratta di inganni, pare che non si tratta più di un'eccezione ma di una regola su cui si basa l'approccio di Grabar-Kitarovic alla Bosnia". Komsic ha affermato che "questa perseveranza nelle attività di propaganda ai danni di Sarajevo rafforza la nostra tesi che si tratta di un tentativo dei servizi croati di minare il rispetto per il nostro paese, chiudendoci le porte della Nato e dell'Ue e mettendo in questo modo in forse l'esistenza stessa della Bosnia". Il Partito d'azione democratica (Sda, il primo schieramento tra i bosniaci musulmani) ha diffuso una nota stampa in cui le dichiarazioni di Grabar-Kitarovic sono state definite come "arbitrarie e in cattiva fede". (segue) (Zac)