Iraq-Italia: leader curdo Bafel Talabani incontra a Sulaymaniyah il console Muroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Kurdistan iracheno Bafel Talabani, dirigente dell’Unione patriottica del Kurdistan (Upk, seconda forza politica regionale), ha incontrato a Sulaymaniyah il console italiano a Erbil, Serena Muroni, con cui ha discusso delle relazioni tra le due parti. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio del politico curdo. Talabani ha sottolineato nell’occasione la necessità di rafforzare la cooperazione a beneficio della stabilità politica e del benessere dei cittadini della regione. Il leader dell’Upk ha anche illustrato le “buone opportunità d’investimento” per le aziende italiane nella provincia di Sulaymaniyah. Il console Muroni, da parte sua, ha ribadito il sostegno italiano alla regione, in particolare attraverso un nuovo piano per l’attuazione di una serie di progetti strategici nelle province di Sulaymaniyah e Halabja.(Irb)