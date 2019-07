Sicurezza bis: Sibilia (M5s), non capisco preoccupazioni Lega su decreto

- Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota di non capire "quali siano le preoccupazioni della Lega sul voto del" decreto "Sicurezza bis. Nel provvedimento, grazie ai voti del M5s, ci sono gli aumenti dei buoni pasto alla polizia da 4 a 7 euro, gli straordinari per i Vigili del fuoco e tutte le misure per dirigenti e funzionari del ministero dell'Interno al fine di migliorare ancora le attività di sicurezza. Per non parlare del personale per la giustizia e della norma voluta da Di Maio che prevede la confisca delle navi che entrano in Italia senza rispettare le nostre leggi. Chi dovrebbe votare contro queste misure? Votare contro il Sicurezza bis", aggiunge l'esponente dell'esecutivo, "vorrebbe dire votare contro il proprio capo politico. O forse si aspettano i voti del Partito democratico al Sicurezza bis come per il Tav? C'è un dialogo Pd-Lega? Sarebbe assurdo. Non voglio neanche pensarci". (Com)