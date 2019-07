Russia: Sberbank realizza profitti per 476,9 miliardi di rubli

- L'utile di Sberbank nella prima metà del 2019 è stato di 476,9 miliardi di rubli (6,74 milioni di euro), di cui 250,3 miliardi (3,53 miliardi di euro) nel secondo trimestre. È quanto emerge dal bilancio consolidato semestrale presentato dalla banca statale. L'utile per azione ordinaria è stato di 10,7 rubli, il 17,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il portafoglio di prestiti è cresciuto del 4,2 per cento per il secondo trimestre, raggiungendo oltre 7 mila miliardi di rubli (99 miliardi di euro) raggiungendo una quota superiore al 35 per cento nella struttura del portafoglio prestiti. Secondo il rapporto, i depositi dei clienti sono aumentati del 2,0 per cento nel trimestre, superando i 2.100 miliardi di rubli (29,7 miliardi di euro). "Lo sviluppo dinamico del commercio al dettaglio, l'attenzione sull'espansione dei prestiti alle piccole e medie imprese, un ulteriore aumento dell'efficienza attraverso processi migliorati e una crescita costante del numero di utenti dei servizi digitali ha assicurato un ritorno sul capitale della banca del 23,9 per cento nella prima metà del 2019", ha affermato il direttore finanziario Aleksander Morozov.(Rum)