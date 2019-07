Senato: Casellati, si riapre stagione concorsi

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si dice "molto soddisfatta per la decisione ieri assunta in Consiglio di presidenza di sbloccare il turnover e di riattivare i concorsi". "Era un impegno che avevo assunto fin dallo scorso anno per colmare i vuoti di organico e garantire l’efficienza della macchina istituzionale", ha affermato. I bandi riguardano concorsi per 135 unità, tra cui 15 consiglieri parlamentari, 30 segretari parlamentari, 60 coadiutori parlamentari, 30 assistenti parlamentari. L'indizione dei concorsi avrà luogo secondo la seguente scansione temporale: coadiutori parlamentari entro il 30 settembre 2019; assistenti parlamentari entro il 31 dicembre; segretari e consiglieri parlamentari entro il 30 giugno 2020. (Com)