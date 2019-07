Francia: Di Maio, bisogna valutare se togliere cittadinanza a Gozi

- "Non ho nulla contro la Francia, ma bisogna valutare se togliere la cittadinanza a Sandro Gozi", responsabile degli Affari europei per il governo francese. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando a margine della prima giornata di orientamento dei navigator a Roma. "Se tu lavori per il governo italiano, rappresenti e servi lo Stato italiano e poi a un certo punto lo tradisci e ti vai ad arruolare nelle fila di un altro governo come responsabile della politica europea del governo Macron, allora bisogna valutare se togliere la cittadinanza - ha aggiunto il vicepremier - perché siamo di fronte a una cosa inquietante, dove un sottosegretario italiano, anche se era del Pd, adesso diventa esponente di un altro governo con cui abbiamo molte cose in comune ma anche interessi confliggenti".(Rer)