Nord Macedonia-Bulgaria: premier Borisov domani a Skopje per secondo anniversario trattato di amicizia

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov si recherà domani in visita a Skopje per celebrare insieme all'omologo macedone Zoran Zaev il secondo anniversario del trattato di amicizia e buon vicinato siglato il primo agosto 2017 dai governi di Bulgaria e Macedonia del Nord. Borisov dovrebbe rinnovare, dalla capitale macedone, anche un messaggio di sostegno in favore dell'apertura dei negoziati di adesione Ue a ottobre. "La Bulgaria sostiene il percorso di adesione Ue della Macedonia del Nord, ma non senza condizioni", ha affermato tuttavia nei giorni scorsi il presidente bulgaro Rumen Radev invitando il paese ai confini occidentali a non dare per scontato il sostegno di Sofia all'adesione Ue. "La Bulgaria deve essere e sarà il paese che sostiene più di tutti la Macedonia del Nord; questo è il nostro dovere verso i nostri fratelli là, ma è chiaro che questo sostegno non può essere senza condizioni e senza riserve. Dobbiamo essere sinceri e stabilire chiaramente le nostre linee rosse", ha dichiarato Radev. Le dichiarazioni del presidente bulgaro, come riportato dall'agenzia di stampa "Mia", sono state espresse nel corso di un ricevimento con gli ambasciatori a Sofia. (segue) (Mas)