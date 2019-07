Rai: Lega, ok impegno Cda su sospensione nomine

- Il gruppo della Lega in commissione parlamentare di Vigilanza Rai considera positiva "l'unanimità in Vigilanza Rai a impegnare il Cda Rai a valutare la possibilità di sospendere ogni iniziativa sulle nomine previste dal piano industriale 2019-2021 in attesa del parere del Mise che vogliamo leggere con la dovuta attenzione anche e soprattutto in relazione alla sua sostenibilità, prendendoci tutto il tempo che serve ed esprimendo tutte le nostre perplessità su alcuni dei team leader selezionati dall'amministratore delegato che rispecchiano a nostro avviso", conclude la nota, "una Rai del passato e non del cambiamento". (Com)