Energia: Kazakhstan, stimata estrazione 107,1 milioni di tonnellate di carbone nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kazakhstan saranno estratte 107,1 milioni di tonnellate di carbone nel 2019. È quanto emerge dal piano strategico del ministero dell'Industria e dello Sviluppo infrastrutturale kazakho per il 2017-2021. "La base di combustibili e minerali dell'industria carboniera del Kazakhstan è sufficiente e nonostante i grandi volumi di estrazione, le scorte di carbone sono ancora significative", ha affermato la fonte del ministero citata dall’agenzia di stampa “Trend”. Tuttavia, al fine di raggiungere il volume previsto, in Kazakistan sono in corso numerosi progetti di ammodernamento delle imprese del settore. “Inoltre, è stata aumentata anche la capacità di estrazione del carbone nella miniera di carbone di Karazhyra”, ha affermato la fonte. Il ministero ha inoltre riferito che numerosi progetti di ammodernamento sono ancora in fase di realizzazione. “Tra questi c'è un progetto che prevede la ricostruzione dei modelli di trasporto della miniera di carbone di Bogatyr e il passaggio alla nuova tecnologia di trasporto automobilistico che consentirà di estrarre sino a 48 milioni di tonnellate di carbone all'anno”, ha affermato la fonte. (segue) (Res)