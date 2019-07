Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, al via raccolta pomodoro, atteso calo produzione del -8 per cento

- Parte in questi giorni la raccolta di pomodoro da salsa in Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale sottolineando che, secondo le prime stime, quest’anno la produzione dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di quintali, più bassa dell’8 per cento rispetto alle previsioni di inizio stagione. Sulle previsioni negative della raccolta incide la pioggia di maggio che ha posticipato i trapianti delle piantine anche di una ventina di giorni. “Purtroppo il meteo ha inciso molto – spiega Davide Rocca, tecnico del Consorzio Casalasco del pomodoro – Il pomodoro è una coltura che necessita di sole e non sopporta le piogge eccessive. Quest’anno, invece, abbiamo avuto molte precipitazioni in primavera, che insieme a grandine e vento hanno danneggiato soprattutto i trapianti precoci e una parte dei medi. Ma contiamo di recuperare qualcosa su quelli tardivi – aggiunge Rocca – che hanno beneficiato di condizioni climatiche più adatte e che potrebbero farci rivedere al rialzo le stime di fine stagione”. In Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – il pomodoro è coltivato su oltre 7 mila ettari di terreni, che si trovano quasi per l’80 per cento tra le province di Mantova e Cremona. Quello del pomodoro è un comparto che in Italia – sottolinea la Coldiretti – mette in moto una filiera di eccellenza del Made in Italy che coinvolge circa 7.000 imprese agricole, oltre 90 imprese di trasformazione e 10.000 addetti, che esporta poco meno di 2 miliardi di euro di derivati del pomodoro in tutto il mondo. L’Italia è il secondo produttore mondiale di pomodoro dopo la California e prima della Cina ma ha il primato dell’Unione Europea davanti a Spagna e Portogallo. Dal 26 febbraio 2018 è in vigore la norma sull’etichetta d’origine obbligatoria sui prodotti come conserve e salse, oltre al concentrato e ai sughi, che siano composti almeno per il 50 per cento da derivati del pomodoro – spiega Coldiretti – grazie alla nuova normativa nazionale non è più possibile spacciare per Made in Italy i derivati del pomodoro importati dall’estero.(Com)