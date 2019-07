Mafie: M5s, inchieste sono simbolo Paese malato che non vogliamo più

- I parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione Antimafia osservano, in una nota, che "stando ai particolari che iniziano ad emergere e che dovranno essere confermati in giudizio, le operazioni che stamattina hanno portato a 7 fermi in Sicilia e 17 arresti in Calabria, per reati connessi all'attività associativa mafiosa, possono essere considerate il triste simbolo del Paese che non vogliamo più: quello malato, deviato e con un sistema di valori capovolto. Politici, funzionari pubblici, imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata (ovviamente in minoranza rispetto alla stragrande maggioranza di persone perbene)", continuano gli esponenti pentastellati, "sarebbero stati le leve di un meccanismo che stritola cittadini onesti e territori. Grazie ad inquirenti e Forze dell'ordine, che lottano ogni giorno per estirpare la presenza mafiosa dai territori. Sta a tutti noi, alla parte sana dell'Italia", concludono i parlamentari del M5s, "mettere in pratica i principi di legalità e di una cultura libera e antimafia". (Com)