Roma: Mibac annulla in autotutela l'autorizzazione per il McDonald's a Caracalla

- Il ministero per i Beni e le attività culturali è intervenuto per annullare, in autotutela, la procedura autorizzativa per la costruzione di un fast food all'interno dell'area archeologica delle Terme di Caracalla. Lo rende noto l'ufficio stampa del Mibac.(Com)