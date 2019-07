Sicurezza bis: Garavini (Pd), introdurre necessari aggiornamenti su antiterrorismo

- La senatrice del Partito democratico Laura Garavini, vicepresidente della commissione Difesa di palazzo Madama, critica il decreto Sicurezza bis, sostenendo che ci si trova di fronte più che misure concrete, solo a proclami. "Quale sicurezza, se non si usa il decreto per affrontare questioni cruciali come l'antiterrorismo? Ancora una volta grandi proclami. Ma zero fatti - dice in una nota -. Questo governo sfoggia la più grande propaganda, ma poi è inadempiente proprio là, dove urge un intervento per la sicurezza del Paese. Ad esempio sull'antiterrorismo. Un aspetto che il provvedimento nemmeno tratta. Quando invece ce ne sarebbe urgentemente bisogno, dal momento che dal primo settembre entrerà in vigore il registro europeo antiterrorismo. E l'Italia rischia di non contribuirvi. A causa di un gap normativo che questo decreto colpevolmente non colma. La piaga del terrorismo internazionale", continua la parlamentare del Pd, "continua a rappresentare un serio pericolo per il Paese. Un pericolo che può essere abbattuto attraverso lo scambio di informazioni e azioni congiunte tra Stati. Serve però un idoneo aggiornamento della legislazione italiana. Si è ancora in tempo. Si introduca tale modifica nel decreto Sicurezza". (Com)