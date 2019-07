Grecia: parlamento approva nuova legge su tassazione (3)

- Il governo greco di Nuova democrazia (Nd) ha ottenuto nella tarda serata lo scorso 22 luglio la fiducia da parte del Parlamento di Atene. A votare a favore sono stati 158 parlamentari, ovvero gli eletti di Nd, dopo una tre giorni di dibattito del programma politico del neo esecutivo in seno all’Assemblea nazionale. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha affermato, al termine della votazione, che il “duro lavoro” inizia immediatamente. "Inizieremo il duro lavoro da domani. Onoreremo la fiducia del popolo greco in noi e lavoreremo ogni giorno con un focus principale, migliorando la vita di uomini e donne greci", ha detto Mitsotakis. (Gra)