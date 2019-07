Sudan: prevista per domani ripresa colloqui fra Tmc e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo una delegazione del Tmc guidata dal vicepresidente del comitato politico, Jamal Omer, si è recata a El Obeid per valutare la situazione dopo la brutale repressione dei manifestanti e per studiare le misure preso dal governatore del Kordofan settentrionale, che ha annunciato il coprifuoco nella regione. Ieri il Consiglio militare ha condannato l’uccisione di cinque studenti nelle proteste esplose a El Obeid. “Ciò che è accaduto a El Obeid è una vicenda deplorevole e sconvolgente. L’uccisione di cittadini pacifici è inaccettabile e costituisce un crimine che richiede l’accertamento di responsabilità immediato”, ha affermato il capo del Consiglio militare Abdel Fattah al Burhan in una nota rilanciata dall’agenzia di stampa statale “Suna”. Migliaia di persone sono scese in piazza ieri in diverse città del Sudan dopo l’uccisione dei cinque studenti, mentre le autorità provinciali del Nord Kordofan hanno imposto il coprifuoco in tutta la regione. (segue) (Res)