Sudan: prevista per domani ripresa colloqui fra Tmc e opposizione (4)

- Nel frattempo il governatore del Nord Kordofan, Al Sadiq al Tayeb Abdallah, ha accusato gli “infiltrati” di aver deviato una manifestazione pacifica dal suo corso e di aver attaccato una succursale bancaria tentando di attaccarne un’altra, come riferito dall'agenzia di stampa statale “Suna”. Inoltre, le autorità del Nord Kordofan hanno chiuso tutte le scuole in tutto lo stato fino a data da destinarsi, descrivendo gli eventi come “deplorevoli”. La procura sudanese ha intanto reso noto nei giorni scorsi che almeno 87 persone sono morte nella repressione delle proteste dello scorso 3 giugno nella capitale Khartum. Nel rapporto ufficiale stilato dalla commissione d’inchiesta indipendente, diretta da Fath al Rahman Saeed, si dichiara che i membri delle forze di sicurezza hanno sparato munizioni vere contro i manifestanti che da mesi chiedono al Consiglio militare di transizione (Tmc) di cedere il potere ad autorità civili e ha accusato tre ufficiali di aver violato gli ordini trasferendo le forze nell'area del sit-in fuori radunato davanti alla sede del ministero della Difesa. Secondo quanto emerso dal rapporto, il 3 giugno scorso 17 delle 87 persone uccise risultavano essere nella piazza occupata dai manifestanti. “Alcuni fuorilegge hanno sfruttato questo raduno e hanno formato un altro raduno, diventando una minaccia alla sicurezza e costringendo le autorità a prendere le disposizioni necessarie per liberare l'area”. In precedenza le stime pubblicate dal ministero della Salute avevano parlato di 61 morti nelle proteste del 3 giugno, mentre l’opposizione aveva denunciato la morte di almeno 127 manifestanti. (Res)