Polonia: Napieralski (ex Sld), mancata candidatura Biedron indebolisce coalizione sinistra

- Se il leader di Wiosna, Robert Biedron, non dovesse candidarsi alle elezioni parlamentari polacche, questo indebolirebbe certamente la coalizione di sinistra. Ne è convinto Grzegorz Napieralski, ex leader dell'Alleanza della sinistra democratica (Sld), ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Il progetto di coalizione proposto da Wlodzimierz Czarzasty (Sld), Robert Biedron (Wiosna) e Adrian Zandberg (Lewica Razem) è sorto tardi e per loro sarà una campagna elettorale difficile", dice Napieralski. "Se poi Biedron non dovesse candidarsi, questo indebolirebbe sicuramente molto la coalizione", ha proseguito. Napieralski è stato a capo dell'Sld nel periodo 2008-11 ed è stato suo candidato presidenziale alle elezioni del 2010. Nel 2015 si è candidato alle politiche nelle liste di Piattaforma civica (Po) e si è unito ieri al suo gruppo parlamentare dopo quattro anni da senatore indipendente. (Vap)