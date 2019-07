Russia-Thailandia: Lavrov conclude visita ufficiale a Bangkok, oggi riunione con Asean (3)

- La dichiarazione sostiene inoltre che il ministro degli Esteri thailandese Don ha proposto alla Russia di acquistare più prodotti alimentari e agricoli dalla Thailandia e di affrontare congiuntamente le barriere non tariffarie tra i due paesi, in particolare attraverso ispezioni reciproche. Il ministro degli Esteri thailandese ha poi invitato la Russia a investire nelle industrie del Corridoio economico orientale e nelle aree in cui Mosca ha maggiore esperienza e know-how, come l'aerospazio, il digitale e le città intelligenti (smart cities). In precedenza Lavrov ha detto che vi sono buone prospettive di cooperazione tra Russia e Thailandia nei settori militare e tecnico-militare. "Sono state rilevate buone prospettive per rafforzare i rapporti nel settore tecnico-militare", ha dichiarato Lavrov. "Si apprezza positivamente la cooperazione attiva fra gli apparati dei Consigli di sicurezza dei nostri paesi, attraverso le forze dell'ordine, in aree prioritarie come la lotta al terrorismo, il traffico di droga e il crimine organizzato", ha detto Lavrov. (Fim)