Bielorussia-Uzbekistan: domani incontro fra presidenti Lukashenko e Mirziyoyev a Minsk

- Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko terrà domani dei colloqui con l’omologo dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev il primo agosto. Il leader dell'Uzbekistan arriverà oggi a Minsk in visita ufficiale, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Belta”. I due capi di Stato avranno prima un colloquio bilaterale e, successivamente, con la partecipazione delle delegazioni. Lukashenko e Mirziyoyev discuteranno di una vasta gamma di questioni di cooperazione bilaterale, con particolare attenzione ai rapporti economici. Le parti discuteranno delle prospettive per progetti congiunti nel comparto dell’ingegneria meccanica, dell’industria leggera, dell’agricoltura, dei prodotti farmaceutici, dei trasporti e nel comparto It. Particolare attenzione verrà assegnata alla cooperazione interregionale e alla creazione di condizioni favorevoli per il commercio reciproco. I leader della Bielorussia e dell'Uzbekistan discuteranno anche dell'agenda politica e della situazione nella regione e a livello globale. I colloqui saranno seguiti da una cerimonia di firma di una serie di accordi di cooperazione tra i due paesi in vari settori. (Res)