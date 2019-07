Cina-Colombia: presidente Duque conclude oggi visita ufficiale

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque Marquez, conclude oggi una visita di Stato in Cina, iniziata il 28 luglio, su invito dell'omologo cinese Xi Jinping. Il presidente colombiano, accompagnato dal suo ministro dell’Agricoltura, Andres Valencia, ha partecipato a un forum economico a Shanghai. “La Colombia sta prendendo a livello locale tutte le misure necessarie per essere un paese attrattivo nei confronti degli investitoti, efficace e competitivo nel commercio”, ha detto Duque parlando a una platea di oltre 200 imprenditori cinesi. A Shanghai il presidente della Colombia ha inoltre incontrato il segretario del Partito comunista cinese, Li Qiang. “Abbiamo discusso della possibilità di rafforzare il turismo con un volo diretto da Bogotà a questa città cinese e di come aumentare le nostre esportazioni di caffè, banane, avocado, fiori e carne”, ha scritto Duque sul suo profilo Twitter. (segue) (Cip)