Cina-Colombia: presidente Duque conclude oggi visita ufficiale (2)

- Duque e Valencia, parlando con la stampa, hanno poi dichiarato che la banana sarà il principale prodotto di esportazione colombiano verso la Cina. “Abbiamo sottoscritto un accordo per la vendita di quattro milioni di scatole di banane colombiane sul mercato cinese attraverso Uniban”, ha annunciato il presidente Duque a conclusione del forum economico di Shanghai. “Questo è un passo importante per arrivare sul mercato cinese con più prodotti”, ha aggiunto. Il ministro ha sottolineato che questo accordo, che apre la porta a esportazioni per 40 milioni di dollari all'anno, colmerà il deficit commerciale che la Colombia ha oggi con la Cina. La Cina è il secondo partner commerciale della Colombia, con un volume di 40 milioni di dollari all'anno. Lo scorso anno la Cina ha importato prodotti agricoli per oltre 126 miliardi di dollari, ma la Colombia ha esportato solo cento milioni di dollari di prodotti verso il paese asiatico. (Cip)