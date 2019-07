Croazia: nuova riunione su Ina, possibile nomina consulente per negoziati con ungherese Mol

- E' stata fissata per la giornata odierna la seduta del Consiglio per la società petrolifera croata Ina, durante la quale potrebbe essere nominato un nuovo consulente per le trattative sull'acquisto di azioni dall'attuale partner strategico, l'ungherese Mol. Secondo quanto riferisce l'emittente "Hrt", il nuovo consulente potrebbe essere la banca franco-britannica Lazard. Precedentemente, il premier croato Andrej Plenkovic ha annunciato che gli accordi con la consulenza precedente, il consorzio composto da Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo e Pbz(Zac)