Gambia-India: presidente indiano Kovind inizia visita a Banjul (3)

- India e Benin hanno firmato un accordo per un programma di scambi culturali per il periodo 2019-23; un memorandum d’intesa sui programmi di apprendimento a distanza e-Vidyabharati e di telemedicina e-Arogyabharati; un accordo di esenzione reciproca dall’obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio; un protocollo d’intesa sulla cooperazione nell’ambito del credito alle esportazioni e dell’assicurazione degli investimenti. È stato convenuto che la seconda sessione della Commissione congiunta India-Benin, a livello ministeriale, si terrà a Nuova Delhi in data da definire. I due capi di Stato si sono impegnati, infine, a sostenersi su questioni di comune interesse nei consessi internazionali. (Res)