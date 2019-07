Croazia: abitanti di Lesina accusano veggente di Medjugorje di disastro ambientale

- Il quotidiano di Zagabria "Jutarnji list" ha pubblicato oggi le foto di una villa di lusso situata sull'isola di Lesina (Hvar) che, in base ai libri catastali, appartiene a Mirjana Dragicevic Soldo, una delle veggenti mariane di Medjugorje. Le foto sono state pubblicate dopo che nei giorni scorsi gli abitanti di Lesina hanno accusato dalle pagine del quotidiano "Slobodna Dalmacija" la veggente di "disastro ambientale". Dragicevic Soldo avrebbe cementificato una zona rocciosa in modo abusivo devastando, in base alle dichiarazioni dei residenti della zona, l'habitat naturale della zona. La stessa Dragicevic Soldo ha rilasciato una breve dichiarazione al sito web di informazione "24 sata" in cui ha negato di essere al corrente dell'esistenza della villa e della zona cementificata.(Zac)