Kazakhstan-Francia: presidente Tokayev, ci aspettiamo una visita di Macron a Nur-Sultan

- Il Kazakhstan attende una visita del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il capo dello Stato Kassym-Jomart Tokayev. “Ho incontrato Bruno Le Maire, ministro dell'Economia e delle Finanze della Francia. Entrambi i paesi hanno una cooperazione dinamica e un grande potenziale bilaterale. L'attuazione di grandi progetti, compresi quelli nell'area ecologica, è all'ordine del giorno. Ci aspettiamo una visita del presidente Emmanuel Macron”, si legge nel tweet. Tokayev ha ricevuto Le Maire nella giornata di ieri: i due hanno discusso soprattutto di cooperazione bilaterale. Il capo dello Stato ha dichiarato che il Kazakhstan considera la Francia come un partner importante nell'ambito dell'Unione europea. Secondo Tokayev, il volume del fatturato commerciale tra i due paesi ha raggiunto i 4,5 miliardi di dollari, mentre gli investimenti francesi nell’economia kazakha hanno superato i 15 miliardi di dollari. Il presidente ha promesso che il Kazakhstan continuerà a creare tutte le condizioni necessarie per consentire alle aziende francesi di operare nel paese centro-asiatico. Il ministro francese ha ringraziato il capo dello Stato per il caloroso benvenuto e ha espresso l'interesse delle autorità di Parigi a rafforzare la cooperazione bilaterali. (Res)