Camera: oggi question time con i ministri Costa, Tria e Moavero Milanesi

- Si svolgerà oggi, mercoledì 31 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, risponderà a una interrogazione sulle iniziative per la messa in sicurezza del territorio della Toscana e intendimenti in ordine alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione ai recenti eventi calamitosi che hanno colpito la medesima Regione (D'Ettore e Mugnai - FI). Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad accelerare l'iter della procedura di selezione per dirigenti dell'Agenzia delle entrate, al fine di garantire l'operatività della medesima agenzia nell'attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi (Pastorino e Fornaro - Leu); sulla proposta di nomina di Jeroen Dijsselbloem a direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale, nonché in merito all'iter della riforma del trattato Esm, anche ai fini del coinvolgimento degli organi parlamentari competenti (Molinari - Lega); sulle iniziative volte a ridurre i flussi di pagamento legati agli oneri derivanti dalle operazioni su garanzie da esposizione su contratti derivati (Maniero - M5s); sulle iniziative volte alla disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità per l'anno d'imposta 2018 (Lollobrigida - Fd'I). Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a proporre in ambito europeo l'apertura di una linea di finanziamento a favore della macroregione alpina Eusalp (E. Rossini - Misto - Min. Ling.); sulle modalità di assistenza prestata dall'Ambasciata italiana al signor Savoini in occasione delle missioni governative effettuate a Mosca il 16 luglio 2018 e il 17 ottobre del 2018 (Quartapelle Procopio - Pd).(Com)