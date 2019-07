Mozambico-India: ministro Difesa indiano dona 44 Suv a polizia mozambicana

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha concluso ieri una visita di tre giorni (28-30 luglio) in Mozambico, a Maputo, con un incontro col ministro dell’Interno mozambicano, Jaime Basilio Monteiro. Dopo il colloquio il rappresentante del governo indiano ha donato 44 Suv (Sport utility vehicle) alle forze di polizia del paese africano. Nel corso della cerimonia di donazione Monteiro ha manifestato gratitudine all’India, anche per l’assistenza ricevuta dall’Agenzia investigativa nazionale. Precedentemente Singh ha incontrato il primo ministro mozambicano, Carlos Agostinho do Rosario, che ha ringraziato l’India per l’aiuto fornito durante l’emergenza causata dal ciclone Idai, lo scorso marzo, e il ministro degli Esteri e della cooperazione, José Pacheco, che ha espresso soddisfazione per il rafforzamento dell’impegno politico tra i due paesi. (segue) (Res)