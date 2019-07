Mozambico-India: ministro Difesa indiano dona 44 Suv a polizia mozambicana (2)

- Singh ha avuto un colloquio anche con l’omologo Atanasio Salvador M’tumuke, che lo ha ospitato in un banchetto in suo onore. Sono stati firmati due protocolli d’intesa: uno sulla condivisione di informazioni sui movimenti delle navi non militari e uno nel campo dell’idrografia. I due documenti, riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano, “rafforzeranno ulteriormente” la cooperazione di settore tra i due paesi. La visita, la prima in Mozambico per un ministro della Difesa indiano, ha evidenziato, secondo la nota di Nuova Delhi, un grande potenziale di collaborazione per il rafforzamento della sicurezza nella regione dell’Oceano Indiano. Singh, alla sua prima missione all’estero dall’insediamento, alla fine di maggio, ha sottolineato l’importanza della cooperazione contro le “minacce non tradizionali come il contrabbando, il terrorismo, la pirateria e il bracconaggio”, e più in generale nella sicurezza marittima, e ha annunciato che l’India fornirà assistenza al paese africano nelle apparecchiature per le comunicazioni. (Res)