Georgia: premier Bakhtadze, svalutazione del lari è troppo elevata (3)

- Secondo quanto dichiarato ieri dal governatore della Banca centrale, Koba Gvenetadze, la svalutazione del lari è causata da shock esterni e dalla riduzione del flusso turistico nel paese caucasico. Gvenetadze ha specificato, comunque, che la situazione è comunque sotto controllo. “Oggi la Georgia si sta confrontando con uno shock esterno. È chiaro, stando ai dati forniti, che è in calo il numero dei turisti che si recherà in Georgia. Questo ovviamente influenza il tasso di cambio. Certo, questo è un processo molto doloroso e capisco perfettamente tutti coloro che ne sono affetti”, ha detto Gvenetadze. Tuttavia, secondo il governatore della Banca nazionale, se il tasso di cambio si tradurrà in un aumento dell’inflazione, utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione per contenerne gli effetti. (Res)