Difesa: Trenta a Gibuti, "missione Atalanta contribuisce a stabilità Corno d'Africa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita della ministro della Difesa Elisabetta Trenta e della viceministro della Cooperazione internazionale Emanuela del Re a Gibuti, dove ha incontrato i militari della Marina militare a bordo della Nave Marceglia. Lo riferisce sui social la ministro Trenta, precisando che la nave contribuisce a "garantire la stabilità dell'intero Corno d'Africa", nell'ambito della missione "Atalanta". "Garantire la libertà di navigazione nella Regione è di fondamentale importanza per la sicurezza delle nostre navi commerciali e rappresenta un primo passo per costruire maggiore sicurezza e stabilità in tutta l'Africa", ha detto Trenta. La missione Atalanta è un’operazione a guida europea nata per contrastare la pirateria nell’area del Corno d’Africa. Partita da Taranto il 13 luglio e inserita dallo scorso 20 luglio nel dispositivo navale europeo dell’operazione di contrasto alla pirateria, la fregata Antonio Marceglia ha assunto il 24 luglio in porto a Gibuti il compito di flagship della Task force aeronavale. Da bordo della fregata italiana il contrammiraglio Armando Simi esercita il comando tattico dell’operazione, assumendo il ruolo di Force commander della forza navale. Sotto il suo comando le unità navali assegnate assicureranno il pattugliamento nelle aree di interesse e nei corridoi di transito delle unità mercantili e la lotta alla pirateria, in collaborazione con le altre forze navali presenti in area. (segue) (Res)