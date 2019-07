Difesa: Trenta a Gibuti, "missione Atalanta contribuisce a stabilità Corno d'Africa" (2)

- Decisa dal consiglio europeo nel novembre del 2008, la missione Atalanta è di fatto la prima operazione militare a carattere marittimo a guida europea. L’operazione nasce per contrastare la pirateria nell’area del Corno d’Africa (Golfo di Aden e bacino Somalo), dove continua a rappresentare una minaccia per la libertà di navigazione del traffico mercantile e in particolare, per il trasporto degli aiuti umanitari del Programma alimentare mondiale. All’operazione partecipano unità navali e velivoli dislocati in area per la sorveglianza ed il riconoscimento di attività sospette riconducibili al fenomeno della pirateria. Nave Marceglia sarà impegnata nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano fino al prossimo mese di dicembre. (segue) (Res)