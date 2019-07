Cina-Turchia: incontro ministri Esteri Wang e Cavusoglu, approfondire fiducia reciproca (2)

- "La Cina è pronta ad attuare il consenso raggiunto dai leader dei due paesi, rafforzare la reciproca fiducia strategica con la Turchia, intensificare la cooperazione antiterrorismo e continuare a sostenere gli interessi fondamentali di entrambi i paesi", ha affermato Wang. Il ministro cinese si è inoltre congratulato con la Turchia per i risultati raggiunti nelle relazioni con i paesi Asean. Cavusoglu da parte sua ha affermato che la visita del presidente Erdogan in Cina all'inizio di luglio ha avuto molto successo e che Ankara è pronta a lavorare con Pechino per attuare il consenso raggiunto dai due leader. "La Turchia lavorerà anche con la Cina per svolgere pienamente il ruolo di meccanismi come il Comitato di cooperazione intergovernativa, al fine di rafforzare le cooperazioni in settori quali economia e commercio, sicurezza, ferrovie ad alta velocità, energia nucleare, aviazione e cultura, e portare le relazioni fra i due paesi ad un nuovo massimo", ha detto Cavusoglu. (Cip)