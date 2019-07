Cina-Iran: delegazione Partito Comunista incontra rappresenti iraniani per rafforzamento relazioni (2)

- Song ha sottolineato che la Cina ha sempre visto le sue relazioni con l'Iran da una prospettiva strategica e a lungo termine. "Pechino è disposta a rafforzare la reciproca fiducia politica e le comunicazioni strategiche tra i due paesi e a promuovere la cooperazione pratica e lo sviluppo delle relazioni bilaterali. La Cina sosterrà fermamente l'accordo sul nucleare iraniano, sosterrà il multilateralismo e spingerà a costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità", ha spiegato Song. I funzionari iraniani hanno concordato all'unisono di aver messo in evidenza le relazioni con la Cina e di voler rafforzare la cooperazione tra i due paesi in tutti i settori. i rappresentanti dell'Iran hanno inoltre elogiato il ruolo positivo della Cina negli affari globali e regionali. (Cip)