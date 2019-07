Roma: con la complicità di dipendenti ufficio anagrafe favorivano immigrazione clandestina, dieci arresti

- Una vera e propria banda che aveva costituito una agenzia di fatto che, con la compiacenza di dipendenti dell'ufficio anagrafe del municipio Roma V, reclutava clientela interessata a concludere pratiche amministrative, "gestire" gli appuntamenti presso il Municipio, ritirare i certificati di residenza e occuparsi delle questioni relative agli immobili utilizzati e molto altro per favorire l'immigrazione clandestina. Per questo motivo oggi il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza, ha arrestato dieci persone, di queste quattro in carcere e sei agli arresti domiciliari e imposto a tre soggetti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perché indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso. Le indagini hanno consentito di far emergere l’operatività su Roma, in particolare presso la circoscrizione del V Municipio, di uno strutturato e collaudato sodalizio criminale, composto da un gruppo di bangladesi che favoriva la permanenza illegale dei connazionali sul territorio italiano, violando i presupposti giuridici per il rilascio e/o il rinnovo dei permessi di soggiorno. I pagamenti all'organizzazione per le "pratiche" evase avvenivano per lo più in contanti oppure attraverso ricariche su carte postpay. (segue) (Rer)