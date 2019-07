Roma: con la complicità di dipendenti ufficio anagrafe favorivano immigrazione clandestina, dieci arresti (2)

- Nel dettaglio, nove cittadini bangladesi (A.H. classe ’80, capo della "banda", S.U. classe ’80, S.H., classe ’87, K.B. classe ’68, M.A.K.P. classe ’66, M.F., classe ’82, M.A.Y. classe ’73, R.K. classe ’88 e T.A. classe ’88), reclutavano i clienti interessati a concludere pratiche amministrative presso l’anagrafe comunale con un tariffario variabile tra 80 e 800 euro complessivi. Le operazioni erano possibili grazie alla compiacenza di tre dipendenti dell’Anagrafe capitolina (A.A., classe ’66, A.L., classe ’55, S.T., classe ’60) che - dietro compensi variabili tra i 50 e i 100 euro per ogni pratica evasa - emettevano certificati di residenza falsi o rilasciavano (anche in bianco, da utilizzare a seconda delle necessità) prenotazioni per appuntamenti in assenza di ragioni di urgenza. Inoltre, A.A., nonostante il trasferimento ad altro incarico, ha continuato nella sua attività corruttiva, mantenendo contatti con la "banda" al di fuori del Municipio, incontrando i bangladesi al bar o contattandoli via Whatsapp. Due italiani (M.P., classe ’28 e M.S., classe ’72), infine, proprietari di immobili nelle zone di via di Tor de Schiavi e nel quartiere Casal Monastero, si sono resi disponibili a redigere contratti d’affitto o di comodato d’uso per attestare dichiarazioni di ospitalità per persone che non si trovavano realmente negli appartamenti in questione. In un caso, in un appartamento di via Tor de’ Schiavi affittato a 17 extra-comunitari era stata offerta ospitalità ad altri 32 stranieri. I proprietari degli immobili erano spesso "istruiti" sulle dichiarazioni da fornire al vigile urbano in caso di controllo. (Rer)