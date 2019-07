Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggiCOMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi fa un sopralluogo nell’area del Policlinico Umberto I per verificare la delocalizzazione delle bancarelle. Viale Regina Elena, altezza ingresso metro B Policlinico (ore 13)- Assemblea capitolina (dalle ore 10)- Daniele Frongia, assessore capitolino allo sport, interverrà in diretta a Radio Radio Web per parlare di Coppa Uefa e del suo ruolo di Commissario Straordinario (ore 10.40)REGIONE- Seduta di Consiglio regionale del Lazio (ore 14.30-20) (segue) (Rer)