Sudafrica: ripreso export carne bovina in Cina dopo blocco causa malattia infettiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lin ha affermato che il governo cinese ha inviato esperti in Sudafrica per verificare i casi riscontrati e ha inoltre invitato l'Organizzazione mondiale per la salute animale ad accelerare la valutazione in modo che anche altri paesi possano riprendere a importare carne di manzo dal Sudafrica. Secondo un aggiornamento delle autorità doganali e agricole cinesi, solo alcune regioni del Sudafrica possono esportare carne bovina in Cina ed escludono la provincia di Limpopo, il distretto Ehlanzeni della provincia di Mpumalanga e il distretto Umkhanyakude della provincia di KwaZulu-Natal. Lin ha dichiarato: "La Cina è impegnata a sostenere gli sforzi del governo sudafricano guidati dal presidente Ramaphosa per dare impulso all'economia per creare posti di lavoro e migliorare il sostentamento della popolazione". (Cip)