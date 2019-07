Indonesia: Prabowo difende organizzazione islamista accusata di legami con attentati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno indonesiano, Tjahjo Kumolo, ha dichiarato oggi che il governo sta valutando con attenzione “tutti gli aspetti” della domanda di rinnovo del permesso ad operare come organizzazione di massa presentata dall’Fpi; in particolare, ha spiegato il ministro, il governo sta valutando la concreta adesione dell’organizzazione islamista alla Pancasila, la teoria politico-filosofica su cui poggia il moderno Stato indonesiano, che tra le altre cose professa l’unità nazionale e la democrazia. Fondato nel 1998, il Fronte dei difensori islamici ha visto diversi suoi membri recarsi in Siria per unirsi ai ranghi dello Stato islamico. L’antiterrorismo indonesiano ritiene che l’organizzazione sia stata indirettamente implicata nell’attacco dinamitardo di Bali del 2005, e in quello al JW Mariott Hotel di Gicarta, nel 2009. (segue) (Fim)