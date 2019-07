Indonesia: Prabowo difende organizzazione islamista accusata di legami con attentati (3)

- La Polizia nazionale dell’Indonesia ha annunciato la scorsa settimana che le sue forze antiterrorismo hanno arrestato un uomo sospettato di pianificare un attentato in vista del Giorno dell’indipendenza nazionale, il prossimo 17 agosto. Il portavoce della Polizia nazionale, Dedi Prasetyo, ha dichiarato che il sospettato – identificato col nome di “Novendri” - è un simpatizzante dello Stato islamico con “buone connessioni” con quell’organizzazione terroristica in Indonesia e all’estero. L’uomo sarebbe un membro di Jemaah Anshorut Daulah, gruppo derivante dall’organizzazione terroristica Jemaah Islamiyah. L’uomo aveva identificato una serie di obiettivi di polizia nella provincia di Sumatra Occidentale e assemblato diversi ordigni esplosivi artigianali, ha spiegato il portavoce, secondo cui l’uomo non ha agito da solo, e le autorità sono alla ricerca dei complici. (Fim)