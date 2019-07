Cina: Pechino attuerà politica fiscale e monetaria tesa a stabilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non cambierà le politiche per il settore immobiliare al solo fine di fornire uno stimolo a breve termine all'economia, ma renderà invece la politica fiscale più efficace e "manterrà un livello di liquidità ragionevolmente ampio" nella seconda metà di quest'anno. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che cita quanto emerso dalla riunione dell'Ufficio politico del Partito comunista di Comitato centrale cinese presieduta dal presidente Xi Jinping. La politica fiscale proattiva e la politica monetaria prudente dovrebbero essere ben attuata, afferma il rapporto della riunione: la politica fiscale dovrebbe essere rafforzata e resa più efficace e la politica di riduzione delle tasse dovrebbe essere attuata in modo più approfondito, si aggiunge. I partecipanti alla riunione hanno convenuto che "la politica monetaria non dovrebbe essere né troppo rigorosa né troppo libera e la liquidità dovrebbe essere mantenuta ragionevolmente ampia, secondo il rapporto. (segue) (Cip)