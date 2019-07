Cina: Pechino attuerà politica fiscale e monetaria tesa a stabilità economica (2)

- Gli analisti citati dalla stampa ufficiale cinese affermano che l'incontro abbia segnalato un'importante direzione politica, dimostrando che il governo sta evitando il ricorso eccessivo agli stimoli per la promozione del mercato immobiliare, che è il modo corretto per affrontare il rallentamento economico. "È una decisione molto corretta", ha affermato Qu Tianshi, economista cinese di Bloomberg Economics. "Il paese non dovrebbe usare ciecamente il mercato immobiliare per stimolare l'economia solo perché l'economia sta rallentando. Tali pratiche esacerbano il rischio di bolle speculative". "La riunione dell'ufficio politico ha affermato che la liquidità dovrebbe essere mantenuta ampia, il che significa che il rapporto tra le riserve obbligatorie delle banche (contanti richiesti come riserve) e il tasso di interesse potrebbe essere ridotto nella seconda metà", ha affermato Liang Haiming, decano dell'Istituto di ricerca sulla Nuova via della seta dell'Università di Hainan. (segue) (Cip)