Cina: Pechino attuerà politica fiscale e monetaria tesa a stabilità economica (3)

- "La politica fiscale sarà orientata verso le piccole e mini-imprese e le start-up, con ulteriori riduzioni delle tasse e delle tasse su misura per le loro esigenze", ha aggiunto Liang. Robin Xing, capo economista cinese di Morgan Stanley, ha affermato che esiste un ulteriore margine di allentamento fiscale sugli investimenti in infrastrutture per stabilizzare la crescita nei prossimi due trimestri. "Poiché l'incertezza prevalente sul commercio continuerà a pesare sulla fiducia del settore privato, continuiamo ad aspettarci sforzi politici per aumentare la spesa pubblica diretta. Sul fronte fiscale, il ritmo dell'emissione di titoli di Stato probabilmente rimarrà relativamente veloce a livello di giugno nei prossimi due mesi per sostenere la spesa in infrastrutture ", ha detto Xing. (segue) (Cip)