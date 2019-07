Cina: lanciata piattaforma Ia di monitoraggio per proteggere fauna selvatica (2)

- Li Fuquan, un funzionario del gruppo Big Data, ha affermato che la piattaforma sarà applicata in via preliminare per tracciare e monitorare le tigri siberiane in pericolo di estinzione, i leopardi e le loro prede. Le zone forestali nelle province Heilongjiang e Jilin nord-orientali e le aree di confine tra Cina e Russia sono l'habitat principale delle tigri siberiane e dei leopardi. Secondo Li, la piattaforma dovrebbe fornire servizi transfrontalieri per la protezione della fauna selvatica. Sarà istituito un database per le tigri e i leopardi siberiani per aiutare a studiare la relazione tra i cambiamenti dell'ambiente ecologico e lo sviluppo delle specie. "I dati possono aiutarci a comprendere meglio la fauna selvatica e ci si aspetta che vengano introdotte più tecnologie per studiare e proteggere gli animali selvatici", ha aggiunto Li. (Cip)