Cina: indice Pmi manifattura è cresciuto del 49,7 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero della Cina è cresciuto a 49,7 a luglio, rispetto ai 49,4 di giugno, secondo quanto riferito oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Un dato inferiore a 50 punti indica una fase di espansione dell'attività economica. Secondo quanto riferisce "Trading Economics", l'ultima lettura segna la prima contrazione dell'attività di fabbrica da febbraio, poiché i nuovi ordini, le vendite e la produzione all'estero sono diminuiti in seguito alle ostilità commerciali con gli Stati Uniti. Inoltre, l'occupazione è ulteriormente diminuita. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione dei costi di input ha toccato il livello più alto in sette mesi, sebbene il tasso sia rimasto modesto nel contesto dei dati storici dell'indagine. In prospettiva, la fiducia è stata sostanzialmente neutrale, con alcune società che prevedono il lancio di nuovi prodotti e piani di espansione per incrementare la produzione nel prossimo anno, mentre altre esprimono preoccupazione per le tensioni commerciali in corso.(Cip)