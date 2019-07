Cina: indice Pmi non manifatturiero in sensibile calo a luglio

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero cinese si è attestato a 53,7 a luglio, in territorio positivo ma in sensibile calo rispetto ai 54,2 punti di giugno, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", ricordando che una lettura sopra 50 punti segnala una fase di espansione, mentre una lettura al di sotto di ta le soglia riflette una contrazione del settore in esame. (Cip)