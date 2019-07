Cina: visitatori Xinjiang in aumento del 46 per cento nel primo semestre 2019

- La regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, ha ricevuto circa 75,9 milioni di visitatori nella prima metà di quest'anno, con un aumento del 46 per cento su base annua, secondo quando dichiarato dai funzionari regionali. Shohrat Zakir, presidente del governo regionale, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a Pechino che lo Xinjiang ha visto un boom turistico negli ultimi anni. L'anno scorso il numero di turisti nella regione ha superato i 150 milioni, con un aumento del 40,1 per cento. "La regione dovrebbe accogliere oltre 200 milioni di turisti quest'anno", ha affermato Erkin Tuniyaz, vicepresidente dello Xinjiang. Erkin ha ricordato che il governo ha promesso di far diventare lo Xinjiang un'area chiave per il turismo e una destinazione attrattiva a livello globale. Il vicepresidente ha aggiunto che il prossimo passo è migliorare ulteriormente la pianificazione dello sviluppo turistico della regione, migliorare servizi e trasporti, nonché accelerare la costruzione di infrastrutture di supporto. (Cip)