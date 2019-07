Giappone: ondata di calore causa 11 vittime

- 11 persone hanno perso la vita, e 5.664 sono state ricoverate in Giappone a causa di complicazioni legate all’ondata di calore che ha colpito il paese la scorsa settimana, in concomitanza con la fine della stagione delle piogge. Lo ha annunciato ieri il governo giapponese. Il numero dei ricoveri è più che triplicato rispetto a quelli registrati la settimana precedente, e gli ultra-65enni hanno rappresentato il 52,6 per cento dei ricoverati. Almeno 119 persone hanno esibito sintomi gravi che richiedono almeno tre settimane di trattamenti sanitari. Le 11 vittime sono state registrate in 11 diverse località del paese; la prefettura di Aichi ha registrato il maggior numero di ricoveri, 391, seguita da quella di Osaka, con 388, e da Tokyo, con 299 ricoveri. (Git)