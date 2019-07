Hong Kong: ad Lam chiede fiducia nella gestione economica del governo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha rivolto ieri un nuovo appello ai suoi concittadini ad aver fiducia nell'amministrazione della ex colonia britannica, affermando che il governo introdurrà misure per far fronte ai rischi al ribasso per l'economia. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che Lam ha ospitato i rappresentanti delle Camere di commercio internazionali e locali per discutere le sfide e le opportunità di Hong Kong, al fine di formulare misure politiche che soddisfino al meglio le esigenze della comunità imprenditoriale. Lam ha spiegato che a causa delle incertezze nell'ambiente esterno, lo slancio economico di Hong Kong si è indebolito negli ultimi mesi, con solo una modesta crescita dello 0,6 per cento nel primo trimestre di quest'anno. (segue) (Cip)