Hong Kong: ad Lam chiede fiducia nella gestione economica del governo regionale (2)

- "Il governo della regione ha monitorato attentamente le situazioni economiche globali e locali e ha mantenuto stretti contatti con la comunità imprenditoriale, comprese le numerose piccole e medie imprese locali, per comprendere le loro esigenze", ha aggiunto Lam, aggiungendo che il governo di Hong Kong introdurrà misure in modo tempestivo per aiutare le aziende a far fronte ai rischi economici negativi. Lam ha affermato che le tensioni sociali degli ultimi mesi non favoriscono il continuo sviluppo della regione e che la sua amministrazione non risparmierà alcuno sforzo per affrontarle. Nel sottolineare che lo stato di diritto è la pietra miliare del successo di Hong Kong, e la violenza non è una soluzione a nessun problema, Lam ha auspicato che vari settori possano sostenere congiuntamente lo stato di diritto, aggiungendo che tutti dovrebbero continuare ad avere fiducia nella regione. (Cip)